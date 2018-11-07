Продажі електромобілів в Україні зросли майже на 90%

У жовтні український автопарк поповнився 643 легковими електромобілями, що в 2,5 рази більше в порівнянні з жовтнем минулого року.

Продажі автомобілів з електродвигунами в Україні в січні-жовтні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 89% – до 4214 штук, повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

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В Асоціації зазначають, що задоволення такого попиту відбувалося в основному за рахунок імпорту вживаних електромобілів, частка яких в первинних реєстраціях становила 85%.

Також повідомляється, що в жовтні український автопарк поповнили 643 легкових електромобіля. Таким чином, попит на автомобілі, які працюють виключно на електротязі, зріс у 2,5 рази порівняно з жовтнем минулого року.

Основну масу (88%) зареєстрованих в минулому місяці електромобілів становили імпортовані з-за кордону автомобілі, які вже були в експлуатації.

Найпопулярнішим електромобілем серед українців залишається NISSAN Leaf. У жовтні українську прописку отримали 403 автомобіля цієї моделі.

BMW i3 посіла другий рядок рейтингу. Цей електрокар обрали 38 автомобілістів.

На третьому місці TESLA Model S з результатом 27 автомобілів.

Четвертою за популярністю стала RENAULT Zoe. В активі цієї моделі 24 первинні реєстрації жовтня.

Замикає п'ятірку лідерів FIAT 500е - 23 авто.

Як повідомляв УНІАН, продажу автомобілів з електродвигуном в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком збільшилися в 2,3 рази – до 2697 одиниць.

Міністерство інфраструктури України в рамках реалізації програми щодо стимулювання розвитку ринку електричного транспорту має намір до 2020 року збільшити частку продажів електромобілів на вітчизняному авторинку до 15%.