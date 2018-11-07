У Китаї відбулося яскраве авіашоу (відео)

Виставка китайських авіановинок триватиме до кінця тижня.

У Чжухай (провінція Гуанчжоу) триває масштабна Китайська міжнародна авіаційна і аерокосмічна виставка.

Читайте такожУкраїнські літаки відкрили масштабне авіашоу в Туреччині й спричинили фурор (відео)

Про це повідомляє ТСН.иа.

"Складні піруети виконували нові винищувачі, за характеристиками наближені до зразків, вироблених в США. Виставка китайських авиановинок триватиме до кінця тижня", - йдеться в повідомленні.

Це найбільше авіашоу в Китаї, яке вперше відбулося в Чжухай ще в 1996 році. Десятки пілотів показують в небі фігури вищого пілотажу.