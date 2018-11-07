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У Китаї відбулося яскраве авіашоу (відео)

15:16, 07 листопада 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє ТСН.иа.

"Складні піруети виконували нові винищувачі, за характеристиками наближені до зразків, вироблених в США. Виставка китайських авиановинок триватиме до кінця тижня", - йдеться в повідомленні.

Це найбільше авіашоу в Китаї, яке вперше відбулося в Чжухай ще в 1996 році. Десятки пілотів показують в небі фігури вищого пілотажу.

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Теги: #Китай#авіасалон#авіашоу