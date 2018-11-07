У Китаї відбулося яскраве авіашоу (відео)
15:16, 07 листопада 2018Транспорт/Зв'язок
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Виставка китайських авіановинок триватиме до кінця тижня.
Ілюстрація REUTERS
У Чжухай (провінція Гуанчжоу) триває масштабна Китайська міжнародна авіаційна і аерокосмічна виставка.
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Про це повідомляє ТСН.иа.
"Складні піруети виконували нові винищувачі, за характеристиками наближені до зразків, вироблених в США. Виставка китайських авиановинок триватиме до кінця тижня", - йдеться в повідомленні.
Це найбільше авіашоу в Китаї, яке вперше відбулося в Чжухай ще в 1996 році. Десятки пілотів показують в небі фігури вищого пілотажу.
У Китаї відбулося яскраве авіашоу
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