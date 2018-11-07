Арештоване судно "Норд" не змогли продати на аукціоні

Торги не відбулися, оскільки заявки усіх 12 потенційних учасників було відхилено.

Арештоване російське риболовецьке судно "Норд" не змогли продати на аукціоні СЕТАМ.

Торги було назначено на 9.00 7 листопада, однак вони не відбулися, оскільки заявки усіх 12 потенційних учасників було відхилено, повідомляється на сторінці лоту.

Стартова ціна лоту становила 1 мільйон 626 тисяч 181 гривень з кроком у понад 16 тисяч гривень.

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Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники затримали в Азовському морі риболовецьке судно «Норд». Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором Росії. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб, у всіх були паспорти громадян РФ. Капітану судна «Норд» Володимиру Горбенку, який забезпечив незаконний виїзд екіпажу з окупованого Криму з метою промислового лову риби, загрожує до 5 років позбавлення волі. Він звинувачується в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 249 (незаконний рибний промисел) і ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду-виїзду з тимчасово окупованої території України) Кримінального кодексу. 18 липня заступник начальника управління прокуратури АР Крим Єгор Ребров заявив, що екіпаж «Норду» може вільно повернутися до Криму за українськими паспортами, виданими до окупації півострова Росією. 4 жовтня прокуратура направила обвинувальний акт стосовно капітана судна «Норд» до Апеляційного суду м. Києва для визначення підсудності.

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19 жовтня Прокуратура Автономної Республіки Крим передала арештоване судно «Норд» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

23 жовтня судно виставили на продаж.

Довідка УНІАН. АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на формування і реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, заарештованими у кримінальному провадженні. Державне підприємство «Система електронних торгів арештованим майном» (СЕТАМ) працює з 26 жовтня 2015 року. До цього система електронних торгів СЕТАМ працювала в експериментальному режимі в трьох областях з 1 травня 2014 року. У вересні 2017 року держпідприємство СЕТАМ змінило назву електронного майданчика для торгів на OpenMarket.