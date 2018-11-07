У центрі Києва з 24 листопада обмежать рух на низці вулиць (список)

Починається підготовка до масштабного культурно-мистецького проекту "Країна Північного сяйва", який охопить Софійську площу та інші локації.

У центрі Києва з 24 листопада обмежать рух транспорту на низці вулиць у зв'язку із встановленням новорічних конструкцій в рамках підготовки до загальноміського свята зустрічі Нового 2019 року.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, інформуючи про підготовку до масштабного культурно-мистецького проекту "Країна Північного сяйва", який охопить Софійську площу та інші локації в центрі столиці.

Так, з 15 грудня святкування триватимуть на Софійській площі та Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), на Контрактовій площі, вулиці Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до перетину з вулицею Андріївською), а також на територіях, прилеглих до входів у верхню і нижню станції фунікулера.

"24 листопада на зазначених локаціях розпочнеться монтаж тимчасових об'єктів, конструкцій і обладнання проекту. У зв'язку з цим передбачено обмеження руху транспорту вздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі з 24 листопада до 24 січня 2018 2019-го. Також у зазначений період заборонять рух усіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі)", - повідомляє КМДА.

Крім того, під час самого святкування також буде діяти заборона руху вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку №23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського):

19 грудня 2018 року - з 16:00 до 22:00

24 грудня 2018 року - з 16:00 до 22:00

31 грудня 2018 року - з 20:00 до 03:00 1 січня 2019 року

1 січня 2019 року - з 14:00 до 22:00

7 січня 2019 року - з 12:00 до 16:00.

У зв'язку з цією забороною буде дозволено рух транспортних засобів щосуботи, щонеділі, в святкові та неробочі дні по вулиці Хрещатик.

Відповідно будуть внесені зміни у маршрути наземного пасажирського транспорту, про що повідомлять додатково.

Фунікулер буде працювати цілодобово в ніч з 31 грудня 2018 року на 1 січня 2019 року.

Як інформують у столичній мерії, на Софійській площі традиційно з'явиться головна ялинка столиці, яку урочисто запалять 19 грудня о 19:00. Цьогоріч біля неї розмістять екран, через що відвідувачі передаватимуть вітання. На площі також вперше запустять поїзд бажань "Полярний Експрес", де кожен бажаючий зможе проїхати і загадати бажання. У сквері Володимирського проїзду розмістять зону розваг для наймолодших відвідувачів.

Контрактову площу оформлять у стилі творчості відомої української художниці Марії Приймаченко. Стилізованими іграшками прикрасять ялинку, а образи з картин оформлять у вигляді святкових фотозон. Саме тут 7 січня влаштують різдвяні святкування з виконанням масової коляди, частуванням кутею. Традиційна Хода звіздарів пройде по Андріївському узвозу і заколядует разом з усіма поблизу ялинки на Контрактовій площі. У сквері розташується Резиденція Святого Миколая.

Відповідальність за підготовку, проведення та співфінансування заходу взяло на себе підприємство об'єднання громадян "Столичні Ініціативи".