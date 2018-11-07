Власники "євроблях" зможуть зареєструвати машини зі знижкою 50% протягом двох місяців із дня набрання чинності закону - Южаніна

Передбачається, що протягом перших 180 днів дії закону до власників машин на єврономерах не застосовуватимуться штрафні санкції.

Власники автомобілів з єврономерами протягом перших 60 днів з моменту набрання чинності законом про зниження вартості розмитнення зможуть зареєструвати їх зі знижкою 50%, якщо завтра у другому читанні Верховна Рада проголосує за норми, запропоновані Комітетом з питань податкової та митної політики.

Про це журналістам повідомила голова комітету Ніна Южаніна, коментуючи проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним збором легкових транспортних засобів» (№8487).

Вона зазначила, що протягом перших 180 днів дії закону до власників машин на єврономерах не застосовуватимуться штрафні санкції.

Крім того, пропонується доручити Кабінету міністрів розробити протягом місяця порядок розмитнення автомобілів, оскільки зараз діє наказ, що регламентує порядок таких дій, але він не враховує вищезазначені поправки.

Читайте такожПогрожують протестами по всій Україні: власники авто на єврономерах висунули вимоги

«Ми додали, що цей пільговий період з коефіцієнтом 0,5 не може бути більшим як 60 днів, але і не меншим як 30 днів після розробки порядку. Тому всі, хто зараз на руках мають документи, з першого дня набрання законом чинності відразу зможуть піти і розмитнити автомобіль з коефіцієнтом 0,5», - сказала вона.

Для тих автовласників, у кого документи не в повному порядку, вони зможуть пройти розмитнення протягом 30 днів після введення в дію нового порядку, розробленого Кабміном.

«Громадянам буде надано можливість певний період застосовувати знижену в два рази ставку. По-друге, ми залишаємо без змін норму щодо скасування екологічних вимог при взятті автомобіля на облік в Україні. Незважаючи на те, що Міністерство екології звернуло увагу, що дана норма порушує зобов'язання України, які були взяті при підписанні певних угод і конвенцій, розуміючи складність ситуації, ми відступимо від цього питання і залишимо ту норму, яка була в першій редакції», - сказала вона.

Також комітет переглянув базові ставки для автомобілів.

«Базові ставки трохи переглянуто. Якщо в першому читанні було 50 євро - для бензинових і 75 євро - для дизельних двигунів, то зараз є ще одна градація - залежно від обсягу двигуна. Так 50 євро - це базова ставка для бензинових з об'ємом до 3000 куб сантиметрів, від 3001 - 100 євро базова ставка. По дизельних 75 євро - для двигунів з об'ємом до 3500 сантиметрів кубічних, від 3501 - базова ставка становитиме 150 євро », - сказала Южаніна.

Пропонується також внести ще одну норму, що найбільшим коефіцієнтом віку буде 15. Тобто, якщо автомобіль буде навіть старший за 15 років, то максимально застосовуватиметься коефіцієнт 15.

«Коефіцієнт віку - кількість повних років від дня виробництва до дня реєстрації автомобіля. Це означає, що вік випуску і вік реєстрації не розраховуватиметься повним. Тобто, ми припускаємо, що ще плюс два роки до року його випуску. Це ще одна хороша норма на користь тих людей, які використовують ці автомобілі», - сказала він.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів.

Читайте такожВерховний суд скасував рішення, за яким митниця штрафувала власників транзитних "євроблях"

Представляючи законопроект, голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зазначила, що документ передбачає зниження митних податків на реєстрацію автомобілів на єврономерах. За її словами, акцизний збір на авто планують розраховувати на основі таких базових ставок: нові авто з бензиновим двигуном - 50 євро замість нинішніх 102 євро, а з дизельним двигуном - 75 євро. При цьому, залежно від об'єму двигуна та віку машини, вартість ставки змінюватиметься. Сума дорівнюватимеє базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна і коефіцієнт віку, де коефіцієнт двигуна - це обсяг, поділений на 1000.

Згідно з пояснювальною запискою, наприклад, акциз на новий бензиновий автомобіль з об'ємом двигуна 1,6 тис. куб. см за новими розрахунками становитиме 80 євро, до 5 років - 400 євро, до 15 років - 1200 євро.

У той же час, акциз на новий дизельний автомобіль з об'ємом двигуна 1,6 тис. куб. см за новими розрахунками становитиме 120 євро, до 5 років - 600 євро, до 15 років - 1800 євро.