BMW розпочала повноцінне тестування свого нового спорткару (відео)

На трасі Нордшляйфе проходить випробування спортивна модифікація дводверної моделі - BMW M8.

Примірник спортивного купе BMW M8 проходить випробування перед запуском в серію на трасі в Німеччині.

"Заряджена" версія їздить в камуфляжі, що натякає на новий обвіс кузова, пише "Новое время" із посиланням на Motor1.

У червні 2018 BMW представила відроджене купе 8 Series, на початку листопада був розкритий новий кабріолет 8 Series Convertible, який офіційно представлять на автосалоні в Лос-Анджелесі. Неанонсованої залишаються дві модифікації, одну з яких і вивели на тести.

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На трасі Нордшляйфе проходить випробування спортивна модифікація дводверної моделі - BMW M8. У машини з'явиться активна аеродинаміка, якщо судити з поведінки спойлера на кришці багажника. Також автомобіль отримає посилені гальма.

Ніякої офіційно інформації про технічні характеристики моделі немає, але можна очікувати, що потужність 4-літрового твін-турбо V8 буде збільшена як мінімум до 600 к.с.

Ймовірно, версію M8 отримає як купе, так і кабріолет. Також не виключена поява і спортивної версії 4-дверного купе Gran Coupe - така модифікація теж підтверджена. У 2019 можна очікувати прем'єр дводверних M8, а вже M8 Gran Coupe вийде не раніше 2020 року.