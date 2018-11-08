Рада ухвалила нові правила розмитнення "євроблях"

Парламент встановив базові ставки для розмитнення, а також коефіцієнт віку машин.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.

За ухвалення законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" (№8487) у другому читанні проголосували 250 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як повідомила під час свого виступу голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, після прийняття законопроекту в першому читанні було отримано 94 пропозиції від суб'єктів законодавчої ініціативи, з яких 8 були враховані повністю, а 6 - частково.

За її словами, закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об’єму. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і понад 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно 50 і 100 євро. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і понад 3500 куб. см вводяться базові ставки відповідно 75 і 150 євро.

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Також вводиться граничний коефіцієнт віку автомобіля, що становить 15. Тобто, для автомобілів, вік яких перевищує 15 років, буде застосовуватися коефіцієнт 15.

За словами Южаніної, передбачається використання понижуючого коефіцієнта 0,5 при розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених авто (так званих «евроблях»), якщо вона буде здійснена протягом перших 30 днів з дня набрання чинності законом.

Раніше ввезені автомобілі з єврономерами можна буде перевести в режим імпорту, якщо буде сплачено штраф у розмірі 8500 грн.

Крім того, як зазначила Южаніна, законопроект передбачає, що надходження до державного бюджету від розмитнення автомобілів у 2018-2019 році мають бути спрямовані на пенсійне забезпечення.

«Я хочу, щоб всі молоді люди знали, що ці гроші виключно підуть до Пенсійного фонду», - сказала вона.

Варто відзначити, що після обговорення законопроекту пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених авто запропонували збільшити до 90 календарних днів з дня набрання чинності законом. Саме ця норма була підтримана депутатами.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів.

Представляючи законопроект, голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зазначила, що документ передбачає зниження митних податків на реєстрацію автомобілів на єврономерах. За її словами, акцизний податок на авто планують розраховувати на основі таких базових ставок: нові авто з бензиновим двигуном - 50 євро замість нинішніх 102 євро, а з дизельним двигуном - 75 євро. При цьому, залежно від об'єму двигуна та віку машини, вартість ставки буде змінюватися. Сума буде дорівнює базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна і коефіцієнт віку, де коефіцієнт двигуна - це об’єм, поділений на 1000.

Згідно з пояснювальною запискою, наприклад, акциз на новий бензиновий автомобіль з об'ємом двигуна 1,6 тис. куб. см за новими розрахунками становитиме 80 євро, до 5 років - 400 євро, до 15 років - 1200 євро. Водночас, акциз на новий дизельний автомобіль з об'ємом двигуна 1,6 тис. куб. см за новими розрахунками становитиме 120 євро, до 5 років - 600 євро, до 15 років - 1800 євро.