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Mazda відкликає понад 600 тисяч авто по всьому світу

15:01, 08 листопада 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ілюстрація REUTERS

Японський автоконцерн Mazda відкликає близько 640 тисяч автомобілів по всьому світу через проблеми з клапанними пружинами в дизельних двигунах.

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Про це повідомляє ТАСС.

У компанії уточнили, що близько 230 тисяч авто буде відкликано в Японії і ще 410 тисяч по всьому світу.

Під сервісну кампанію підпадають 4 моделі, включаючи CX-5. Несправність може призвести до зниження оборотів двигуна і, в гіршому випадку, до його мимовільної зупинки.

Втім, запевняють у Mazda, жодного ДТП через цей дефект зафіксовано не було.

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