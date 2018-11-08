Mazda відкликає понад 600 тисяч авто по всьому світу
15:01, 08 листопада 2018Транспорт/Зв'язок
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Під сервісну кампанію підпадають 4 моделі Mazda, включаючи CX-5.
Ілюстрація REUTERS
Японський автоконцерн Mazda відкликає близько 640 тисяч автомобілів по всьому світу через проблеми з клапанними пружинами в дизельних двигунах.
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Про це повідомляє ТАСС.
У компанії уточнили, що близько 230 тисяч авто буде відкликано в Японії і ще 410 тисяч по всьому світу.
Під сервісну кампанію підпадають 4 моделі, включаючи CX-5. Несправність може призвести до зниження оборотів двигуна і, в гіршому випадку, до його мимовільної зупинки.
Втім, запевняють у Mazda, жодного ДТП через цей дефект зафіксовано не було.
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