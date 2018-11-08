Затонулий екскаватор і підземний "басейн": як у Дніпрі будують метро (фото)

Дніпровське метро - найкоротше в Європі і світі. Воно налічує лише 6 станцій і не добирається навіть до центру міста.

Середмістя Дніпра давно не пізнати. Його перерито через будівництво станції метро "Театральна" та "Центральна".

Днями мережу "підірвала" новина: під час будівництва підземки в шахті потонув екскаватор. Потім з'ясувалося – сталося це ще влітку, передає, передає "Інформатор".

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Раніше повідомлялося, що на будівельних майданчиках виникають труднощі через ґрунтові води. Вперше про проблему стало відомо ще влітку. Власне, історія з екскаватором теж звідти, і чому про неї вирішили заговорити саме зараз — незрозуміло. Це підтвердив і заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

«Це маячня сивої кобили. Це було півроку тому», — коротко прокоментував він.

Проблеми із зведенням нових станцій дійсно є, визнають будівельники. Стовбур № 12 - затоплений. Дніпряни люблять жартувати про "басейн" на станції підземки і не надто вірять в успіх проекту. Все тому, що за весь час існування дніпровське метро - найкоротше в Європі і світі. Воно налічує лише 6 станцій і не добирається навіть до центру міста.

Як йдуть будівельні роботи зараз - дивіться на фото з дрона.