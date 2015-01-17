Оголошено конкурс на посаду гендиректора "Укрпошти"

Як повідомила прес-служба міністерства, від майбутнього керівника "Укрпошти" очікується формування і реалізація стратегії розвитку підприємства, модернізація ІТ-інфраструктури компанії, орієнтування на клієнта, розвиток продукції і послуг, підвищення операційної ефективності, зростання прибутку. Список кандидатів-фіналістів буде розміщений на сайті міністерства.

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Як відзначили представники міністерства, критерії оцінки претендентів на посаду гендиректора "Укрпошти" такіж, як до кандидатів на керівників аеропортів та "Укрзалізниці".

У прес-службі також повідомили, що повний перелік претендентів на керівні посади "Укрпошти", "Укрзалізниці" і аеропортів не буде опублікований, оскільки це суперечить професійній етиці щодо тих осіб, які надіслали резюме, і їх роботодавців на даний момент, а офіційна інформація щодо участі кандидата у процесах відбору на позиції оприлюднюватиметься лише в разі отримання на це попередньої згоди.