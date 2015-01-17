Рух поїздів під Ла-Маншем зупинено через загоряння вантажівки

Рух пасажирських поїздів Eurostar між Великобританією і Францією під Ла-Маншем відновиться в неділю, а рух вантажних поїздів Le Shuttle - у суботу ввечері.

Як передає РИА Новости, про це повідомили компанії Eurotunnel, що володіє Le Shuttle, і Eurostar - власник однойменних поїздів.

"Ми шкодуємо, що не зможемо відновити рух поїздів сьогодні, тому що євротунель закритий через задимлення в північному тунелі. Якщо ви планували поїздку сьогодні, ми рекомендуємо вам відкласти її й не приїжджати на вокзал", - йдеться в повідомленні Eurostar.

Читайте такожВеликобританія посилює заходи безпекиВартість квитків буде відшкодоваоа, квитки також можна перебронювати, зазначила компанія.

Eurotunnel, у свою чергу, повідомив, що вантажні перевезення поновляться відразу після того, як французькі пожежні дадуть добро.

Раніше стало відомо, що причиною зупинки руху тунелем через Ла-Манш стало загоряння вантажівки.