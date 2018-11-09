"Бензинова війна": у РФ погрожують заблокувати поставки пального до України (відео)

До такого кроку російську владу закликають найбільш одіозні представники режиму.

Росіяни збираються перекрити поставки пального в Україну, і про це вже мріють їхні телевізійні пропагандисти. Експерти ж ставляться до такої загрози серйозно і закликають чиновників реагувати і шукати альтернатив.

Російське ток-шоу, учасники понад годину смакують можливості знищення України шляхом запровадження економічних санкцій, йдеться в сюжеті ТСН.

"Ми не впроваджували санкцій чотири з половиною роки, впроваджуємо їх акурат перед президентськими виборами", - кажуть з екранів. Учасники закликають російську владу перекрити поставки палива в Україну – мовляв, без російського бензину та білоруської солярки Київ вдасться схилити на свій бік. Мрії політологів узагальнює член комітету держдуми Олексій Журавльов, який обіцяє Україні колапс: "80% нафтопродуктів постачаємо ми і Білорусь. Ось так просто: раз, і все, до побачення. Колапс одразу".

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На офіційному рівні в Україні на заяви депутата Журавльова ніяк не реагують, хоча в санкційному списку, оприлюдненому нещодавно, є кілька мереж автозаправок. Експерти паливного ринку попереджають: якщо росіяни від слів перейдуть до дій, то нас чекатимуть важкі часи – дефіцит буде такий, що ціна на бензин та дизель може стрибнути навіть удвічі. Сергій Куюн згадує, як росіяни підсаджували Україну на паливну голку – наприкінці 90-х вони зупинили п’ять із семи нафтопереробних заводів, зокрема придбали лисичанський нафтопереробний завод та зупинили його роботу. "Різні є версії, дійсно можна розглядати, як диверсію: купити заводи і закрити. Тут заводи закрили, і в той же час модернізували заводи в Росії", - пояснив Куюн.

Сьогодні енергетична незалежність у руках кабінету міністрів та РНБО. Перші мають шукати альтернативні джерела надходження палива і створювати сприятливі умови для вітчизняних виробників, другі – адекватно реагувати на агресивні дії РФ на ринку. Фахівці наполягають, що паливне питання давно не є питанням економічних відносин – це питання гібридної війни. Наразі українські чиновники лише прораховують ризики і чекають, як далі будуть розгортатись події, при цьому вкотре забувають, якими підступними бувають північні сусіди, коли потреба в паливі зростає. Минулого разу вони розхитували місцевий ринок наприкінці жовтня – тоді ціни на пальне стрибнули на кілька гривень.

Нагадаємо, 6 листопада на українських АЗС подешевшав бензин, подорожчало дизпальне, а середні ціни на автогаз залишилися стабільно високими.