Журналісти підрахували, скільки тепер коштуватиме розмитнення "євроблях" (відео)

Рада 8 листопада ухвалила в другому читанні та в цілому закон, метою якого є зниження вартості розмитнення "євроблях".

Після двох років існування схем з євробляхами Рада нарешті легалізувала машини на європейських номерах.

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Але що таке ця легалізація "євроблях" і скільки платитимуть українці за розмитнення авто з іноземною реєстрацією, дізналися журналісти програми "Гроші".

"Новий закон справді зменшує вартість розмитнення авто, але не настільки, щоб таку машину міг дозволити собі простий українець", - йдеться у сюжеті.

"За новим законом, вартість розмитнення авто визначатимуть за спеціальною формулою: базова ставка митного платежу для автомобіля з бензиновим двигуном - 50 євро, для авто на дизелі - 75 євро; цю суму множитимуть на об'єм двигуна, поділений на тисячу, та на вік авто", - пояснюють журналісти.

Для власників нових авто - ця сума невелика, це може бути від 500 євро до 1000. Порівняно з вартістю авто - копійки, зазначили у сюжеті.

"Акцизний податок з авто, розрахований за запропонованою формулою, буде значно меншим за той, що є сьогодні. Проте, крім акцизу, до вартості розмитнення авто входять ще три платежі: ПДВ - 20% від вартості, ввізне мито - 10% та збір до Пенсійного фонду - 3-5% від вартості. Через все це автівки здорожчають ще майже на тисячу євро", - підсумували журналісти.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.

Як повідомила під час свого виступу голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, після прийняття законопроекту в першому читанні було отримано 94 пропозиції від суб'єктів законодавчої ініціативи, з яких 8 були враховані повністю, а 6 - частково.

За її словами, закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об’єму. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і понад 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно 50 і 100 євро. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і понад 3500 куб. см вводяться базові ставки відповідно 75 і 150 євро.

Також вводиться граничний коефіцієнт віку автомобіля, що становить 15. Тобто, для автомобілів, вік яких перевищує 15 років, буде застосовуватися коефіцієнт 15.

За словами Южаніної, передбачається використання понижуючого коефіцієнта 0,5 при розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених авто (так званих «евроблях»), якщо вона буде здійснена протягом перших 30 днів з дня набрання чинності законом.

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Раніше ввезені автомобілі з єврономерами можна буде перевести в режим імпорту, якщо буде сплачено штраф у розмірі 8500 грн.

Крім того, як зазначила Южаніна, законопроект передбачає, що надходження до державного бюджету від розмитнення автомобілів у 2018-2019 році мають бути спрямовані на пенсійне забезпечення.

«Я хочу, щоб всі молоді люди знали, що ці гроші виключно підуть до Пенсійного фонду», - сказала вона.

Варто відзначити, що після обговорення законопроекту пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених авто запропонували збільшити до 90 календарних днів з дня набрання чинності законом. Саме ця норма була підтримана депутатами.