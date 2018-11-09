Нацбанк замінив службові авто на електрокари

За оцінками регулятора, це дозволить скоротити рівень забруднення повітря і заощадити близько 80% експлуатаційних витрат на рік порівняно з наявними в парку автомобілями.

Національний банк замінив службові автомобілі електромобілями, що дозволить заощадити близько 80% експлуатаційних витрат на рік порівняно з наявними в парку автомобілями.

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Як повідомила прес-служба НБУ, очікується скорочення витрат за рахунок економії на паливі, оскільки заправка електромобіля обійдеться в три-п'ять разів дешевше, так і на обслуговуванні, оскільки не буде регулярної заміни витратних матеріалів.

У НБУ зазначили, що Україна входить до першої десятки країн з активним розвитком ринку електрокарів, і, згідно недавно представленої Міністерством інфраструктури стратегії "Drive Ukraine 2030", частка продажу електрокарів в Україні до 2030 року має зрости до 50% ринку.

Також в НБУ нагадали, що за останні чотири роки регулятор передав 279 авто у користування Міністерства оборони для потреб АТО, Службі безпеки України, Управлінню державної розвідки, Прикордонній службі, ДСНС та іншим державним інституціям.

Крім того, як повідомили в НБУ, нещодавно відбувся пілотний проект з продажу авто з бензиновими і дизельними двигунами на аукціонах через систему Prozorro, і 10 авто вже продані на аукціоні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Асоціації автовиробників України, продажі автомобілів з електродвигунами в Україні в січні-жовтні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 89% – до 4214 штук.