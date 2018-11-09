З початку року до України ввезли понад 200 тисяч "євроблях" - ДФС

З них понад 120 тисяч перебувають у країні з порушенням термінів.

З початку року до України було ввезено понад 200 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією - так званих "євроблях".

Як повідомили у Державній фіскальній службі, 173 тисячі транспортних засобів ввезено у режимі "транзит" та ще 53 тисячі - у режимі "тимчасового ввезеня".

При цьому, зазначили у ДФС, понад 120 тисяч "євроблях" знаходяться у країні з порушенням термінів перебування.

Читайте такожЖурналісти підрахували, скільки тепер коштуватиме розмитнення "євроблях" (відео)

"З авто, ввезених цього року в режимі "транзит", 122,2 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією знаходяться в Україні з порушенням терміну. Наразі немає статистики з "тимчасового ввезення", оскільки термін перебування цих авто ще не завершився", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах. За ухвалення законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" (№8487) у другому читанні проголосували 250 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Читайте такожВ Україні «євробляхи» вже зайняли 19% вторинного ринку: рейтинг найбільш популярних авто

Як повідомила під час свого виступу голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, після прийняття законопроекту в першому читанні було отримано 94 пропозиції від суб'єктів законодавчої ініціативи, з яких 8 були враховані повністю, а 6 - частково. За її словами, закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об’єму.

Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і понад 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно 50 і 100 євро. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і понад 3500 куб. см вводяться базові ставки відповідно 75 і 150 євро.

Також вводиться граничний коефіцієнт віку автомобіля, що становить 15. Тобто, для автомобілів, вік яких перевищує 15 років, буде застосовуватися коефіцієнт 15.

За словами Южаніної, передбачається використання понижуючого коефіцієнта 0,5 при розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених авто (так званих «евроблях»), якщо вона буде здійснена протягом перших 30 днів з дня набрання чинності законом.