Гройсман доручив провести аудит дорожніх робіт цього року

Прем'єр повідомив, що місцева влада з виділених у бюджеті цього року 11 мільярдів гривень використала лише 6 мільярдів гривень на будівництво доріг місцевого значення.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній аудиторській службі провести аудит виконання дорожніх робіт і використання виділених на них бюджетних коштів в 2018 році.

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Як повідомила прес-служба уряду, про це прем'єр-міністр сказав під час наради з питань ситуації в дорожній галузі.

Наголошується, що учасники наради заслухали звіти керівництва Державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор" та Державної аудиторської служби, яка за дорученням глави уряду провела аудит виконання робіт та використання виділених на них бюджетних коштів у період звіту 2015-2017 років.

"Нікому не дам зловживати на будівництві доріг. Ми опрацюємо матеріали (перевірок Держаудитслужби). Мене цікавлять завищені ціни, недотримання матеріалів, порушення технологій. В деталях потрібно проаналізувати 2018 рік. Хочу отримати відповіді на всі питання - повний результат: хто завищував ціни, хто змішував (неякісний) бітум, все. Тим, хто робив роботу добре - подякувати, а тих, хто займався крадіжкою - притягнути до відповідальності", - цитує прес-служба Гройсмана.

Голова уряду підкреслив, що обіцянка про якісні дороги - пріоритет роботи. "Я пообіцяв, що українці їздитимуть по хороших дорогах, і вони їздитимуть. Зрозуміло, що це непросто, і за один рік не зробиш. Але у нас є п'ятирічна комплексна програма (з'єднання обласних центрів новими дорогами, побудованими за новими нормами та з дотриманням вимог безпеки). Її виконання дозволить досягти мети", - зазначив Гройсман.

Також, голова уряду повідомив, що місцева влада з виділених у бюджеті цього року 11 мільярдів гривень використала лише 6 мільярдів гривень на будівництво доріг місцевого значення.

"Є області, де добре йдуть справи, є області, які демонструють безгосподарність. З ними будемо працювати окремо. Місцеві дороги - це відповідальність місцевої влади. З доступних 11 мільярдів гривень (виділених у бюджеті цього року), виконання буде лише на 6 мільярдів гривень. Обсяги менші, ніж могли б бути. Хотів би, щоб усі зробили висновки", - зазначив прем'єр.

Прес-служба повідомила, що "Укравтодор" деякі тендери на наступний будівельний сезон оголошує вже зараз.

"Тому важливо, щоб парламент схвалив проект держбюджету на 2019 рік, в якому вже 55 мільярдів гривень будуть спрямовані на дороги. З них 17 мільярдів гривень на місцеві дороги. Українці побачать великі обсяги робіт і відчують, що хороших доріг стає більше", - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян говорив, що за 2018 рік планувалося відремонтувати 4 тисячі кілометрів доріг всіх значень. Однак, швидше за все, буде відремонтовано 3,5 тисячі кілометрів, оскільки цього року не спрацював митний експеримент і не отримані кошти від спецконфіскації.