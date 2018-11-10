«Укрзалізниця» тимчасово обмежила продаж квитків на дати після 9 грудня

Обмеження запровадили через підготовку київського вокзалу до запуску потягів у бік аеропорту «Бориспіль».

«Укрзалізниця» внесла деякі зміни до графіків руху пасажирських та приміських поїздів через будівельні та підготовчі роботи до початку запуску руху швидкісних поїздів Київ–аеропорт «Бориспіль».

Як повідомляє прес-служба компанії, через це продаж квитків на поїзди далекого сполучення, які відправлятимуться після 9 грудня 2018 року, тимчасово не здійснюється. Після коригування графіків руху поїздів продаж квитків на них відновлять.

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Cайт «Молодий буковинець» зазначає, що зокрема наразі немає у продажу квитків на потяг №249 Київ–Івано-Франківськ–Чернівці на рейси з 9 грудня.

Як повідомляв УНІАН, залізничний експрес до аеропорту «Бориспіль» запустять в листопаді. З київського вокзалу до летовища можна буде дістатися за 35 хвилин.