Яценюк і Омелян оглянули хід реконструкції мосту на Житомирщині, який не ремонтувався 54 роки

Яценюк зазначив, що реконструкція мосту має бути завершена до грудня 2018 року.

У суботу, 10 листопада, лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк та міністр інфраструктури Володимир Омелян оглянули хід ремонту мосту через річку Тетерів у Радомишлі на Житомирщині.

Арсеній Яценюк підкреслив, що міст у Радомишлі не ремонтувався жодного разу з моменту зведення - уже 54 роки. Питання його реконструкції - дуже важливе, адже “стосується 25 тис. людей в місцевій об'єднаній територіальній громаді”.

Лідер “Народного фронту” нагадав, що під його головуванням уряд 2014 року включив Радомишлівський міст до переліку об`єктів капітального ремонту.

Після вступу в дію з початку 2018 року закону про створення Дорожнього фонду, ухваленого 2016 року завдяки зусиллям міністра інфраструктури Володимира Омеляна, представника партії «Народний Фронт» в уряді, та народним депутатам фракції «Народний фронт», вдалося розпочати реконструкцію та ремонт таких проектів.

Арсеній Яценюк зазначив, що реконструкція мосту має бути завершена до грудня 2018 року.

Лідер “Народного фронту” зазначив, що такі проекти, крім усього, - це і створення робочих місць. Він розповів, що поспілкувався з працівником, залученим до реконструкції Радомишлівського мосту, і той розповів, що отримує 10 тис. грн за 15 робочих днів.

“Тобто це гроші, які йдуть на інфраструктуру в маленьких містах, створення робочих місць і заробітну плату для людей. І тоді люди розуміють, навіщо вони платять податки, навіщо обирають народного депутата, який працює в цьому окрузі”, - сказав Арсеній Яценюк.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що цьогоріч в дорожнє будівництво напряму з Дорожнього фонду було інвестовано близько 32,6 млрд грн.

Реконструкцію Радомишлівського мосту він назвав “промовистим кроком”: “За чотири місяці ми робимо те, що планувалося десятиліттями і не робилося. 230 м мосту за 20 млн грн – це наддешева ціна. І в грудні цей міст буде вже слугувати як мешканцям ОТГ, так само і всім громадянам України, які будуть безпечно, без ризику для свого здоров'я, без ризику для свого транспорту перетинати річку Тетерів”.