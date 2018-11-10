Яценюк виступає за введення електронної системи адміністрування акцизного збору для наповнення дорожнього фонду (фото, відео)

Лідер "Народного фронту" наголосив, що будівництво доріг в Україні фінансується за рахунок кількох джерел, зокрема завдяки запровадженому його урядом так званому "митному експерименту".

Завдяки подальшій роботі "митного експерименту", введенню електронної системи адміністрування акцизного збору в Україні "набагато швидше з'являться дороги, буде зовсім інший ріст економіки і створяться робочі місця", - підкреслив лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк під час огляду ходу реконструкції об’їзної дороги Житомира в суботу, 10 листопада.

Він підкреслив, що зараз з'явилося багато політичних гасел про створення робочих місць, будівництво доріг, будівництво інфраструктури: "Тільки за жодним з цих політичних гасел не написано, а як це зробити. Ніхто не дає відповідь на це питання".

Лідер "Народного фронту" наголосив, що будівництво доріг в Україні фінансується за рахунок кількох джерел, зокрема завдяки запровадженому його урядом так званому "митному експерименту".

Арсеній Яценюк нагадав, що в червні 2015 року як Прем'єр-міністр вніс на розгляд парламенту відповідний законопроект: "Якщо митниця перевиконує доходи, то сума перевиконання доходів по різним областям України йшла на будівництво доріг. Петро Порошенко підтримав цю ідею і збільшив кількість областей під експериментом. А уряд Володимира Гройсмана разом із Володимиром Омеляном реалізовують це".

Друге джерело фінансування інфраструктури, підкреслив лідер НФ, – це дорожній фонд, започаткований ухваленим 2016 року за ініціативи Міністерства інфраструктури та "Народного фронту" законом: "Дорожній фонд - це акцизний податок з реалізованих нафтопродуктів. У поточному році це 36 мільярдів гривень, на наступний рік - це вже плюс мінімум 10 мільярдів. Це майже 50 мільярдів гривень".

Арсеній Яценюк також повідомив про ініціативу змінити систему адміністрування сплати акцизного збору: "Маса сірих заправок, неймовірні обсяги реалізації контрабандного нафтопродукту. Це все те, що повинно йти в бюджет, але не йде. Тому електронна система адміністрування сплати акцизного збору від виробників і продавців нафтопродуктів – це те, що повинно бути зроблено в 2019 році".

Це збільшить доходи дорожнього фонду і створить можливість для будівництва інфраструктури і нових доріг, наголосив він.

"Моя відповідь популістам: розкажіть, як ви збираєтеся це робити? А якщо ви не знаєте, то подивіться, як ми це робимо. Можете взяти, скопіювати з наших програмних принципів і з нашої економічної програми", - сказав лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк побував на заводі, зведеному на ділянці реконструкції автомобільної дороги Київ - Чоп біля Житомира. Підрядником робіт шляхом відкритого міжнародного тендеру було визначено компанію «Sinohydro Corporation Limited» (Китай). Орієнтовна дата завершення робіт – 20 червня 2020 року. Технічний нагляд здійснює компанія IRD Engineering (Італія), яка була визначена переможцем відкритого міжнародного тендеру. На сьогоднішній день розпочато виконання підготовчих та земляних робіт. Виробнича база оснащена, зокрема, заводом для виготовлення бетону, приготування щебенево-піщаних сумішей, цехом з виготовлення залізобетонних виробів. Найближчим часом очікується монтаж додаткового заводу для виготовлення бетонних сумішей.