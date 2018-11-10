Яценюк: ринок України не має меж для інвестування в інфраструктуру

Яценюк наголосив, що ринок України зараз не має меж для інвестування в інфраструктуру, і європейські партнери повинні це розуміти.

Можливості для інвестицій в інфраструктуру України зараз безмежні: "Наші європейські партнери повинні це розуміти", - підкреслив лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк під час огляду ходу реконструкції об’їзної дороги Житомира.

"Популісти розповідають, що міжнародні кредити на проїдання. Брехня. Ми беремо міжнародні кредити не тільки для того, щоби віддавати кредити, які набрали до 2014 року, - ми беремо кредити і для того, щоб будувати дороги", - підкреслив лідер "Народного фронту".

"Коли наші європейські партнери хочуть розвитку української економіки, то найкращий шлях – зробити так, як вони зробили в Польщі. Польща з 2014-го по 2020-й рік отримає 27 млрд євро на будівництво доріг та інфраструктури", - підкреслив він.

"Наша співпраця з Євросоюзом повинна базуватися не тільки на закликах про реформи, не тільки на нашій Угоді про асоціацію, бо це є база. Але й на дуже конкретних економічних проектах. Ми не просимо просто нам подарувати гроші. Дайте нам кошти на 10-20-30 років, так, як ви даєте своїм партнерам по Євросоюзу, під 2,5% річних, - і в Україні набагато швидше з'являться дороги. В Україні буде зовсім інший ріст економіки. І в Україні створяться робочі місця", - сказав Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що всі 25 років незалежності в інфраструктурі країни "практично нічого не робилося, були одиничні проекти": "Відрив України, наприклад, від Польщі – вже не в мільярдах доларів, це не в десятках мільярдів доларів, а в десятках років. Тому що туди інвестували неймовірні кошти".

"Тому ринок України зараз не має межі для інвестування в інфраструктуру. І наші європейські партнери повинні це розуміти. Це ж і для них заробіток - це ж двостороння дорога", - сказав лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк побував на заводі, зведеному на ділянці реконструкції автомобільної дороги Київ-Чоп біля Житомира. Підрядником робіт шляхом відкритого міжнародного тендеру було визначено компанію Sinohydro Corporation Limited (Китай). Орієнтовна дата завершення робіт – 20 червня 2020 року. Технічний нагляд здійснює компанія IRD Engineering (Італія), яка була визначена переможцем відкритого міжнародного тендеру. На сьогоднішній день розпочато виконання підготовчих та земляних робіт. Виробнича база оснащена, зокрема, заводом для виготовлення бетону, приготування щебенево-піщаних сумішей, цехом з виготовлення залізобетонних виробів. Найближчим часом очікується монтаж додаткового заводу для виготовлення бетонних сумішей.