Цьогоріч Україна виділила на дороги рекордні 50 мільярдів

В дорожнє будівництво інвестиції становлять 32,6 мільярда гривень.

У 2018 році в дорожню інфраструктуру інвестували рекордну для України суму - 50 мільярдів гривень.

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Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на заяву міністра інфраструктури Володимира Омеляна під час інспектування дорожніх робіт в Житомирській області.

"За цей рік ми інвестували 32,6 мільярда гривень в дорожнє будівництво безпосередньо з Дорожнього фонду. Фактично, за всіма іншими джерелами фінансування, – це майже 50 мільярдів гривень – рекордна сума для України. Без підтримки парламентських партій, без підтримки політичної еліти України це було б неможливо", – сказав Омелян.

За словами Омеляна, субвенція на ремонт доріг місцевого значення та комунальної власності Житомира передбачена в обсязі 617,2 мільйона гривень. Також у області тривають роботи з реконструкції ділянки на автодорозі М-06 Київ - Чоп, вартістю 42,3 мільйона євро, роботи розпочаті 20 червня 2018 і планується завершити в червні 2020 року. Основний обсяг будівельних робіт заплановано на будівельний сезон 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні капітального ремонту потребують 4,5 тисячі мостів. До 2022 року в Україні планують витратити на ремонт мостів 1 мільярд доларів і відремонтувати 45 мостів до кінця року. У Києві в передаварійному стані перебувають два мости через Дніпро - імені Патона, міст Метро і Шулявський шляхопровід.