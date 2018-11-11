В аеропорту "Київ" через туман скасували кілька рейсів

Через туманність скасовано вильоти літаків з Києва до Анкари, Мінська, Фіумічіно та Шарм-еш-Шейха.

У суботу, 10 листопада, в аеропорту "Київ" (Жуляни) через сильний туман скасували кілька авіарейсів.

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Про це повідомляє Новое время.

"Згідно з даними онлайн табло аеропорту через негоду в українській столиці не змогли сісти літаки рейсом з Берліна і Анкари", - йдеться в повідомленні.

Через туманність скасовано вильоти літаків до Анкари, Мінська, Фіумічіно і Шарм-еш-Шейха. Авіарейс до Берліна затримується.