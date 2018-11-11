В аеропорту "Київ" через туман скасували кілька рейсів
02:34, 11 листопада 2018Транспорт/Зв'язок
193 0
Через туманність скасовано вильоти літаків з Києва до Анкари, Мінська, Фіумічіно та Шарм-еш-Шейха.
Ілюстрація REUTERS
У суботу, 10 листопада, в аеропорту "Київ" (Жуляни) через сильний туман скасували кілька авіарейсів.
Читайте такожСиноптики попередили киян про сильний туман та низьку видимість на дорогах
Про це повідомляє Новое время.
"Згідно з даними онлайн табло аеропорту через негоду в українській столиці не змогли сісти літаки рейсом з Берліна і Анкари", - йдеться в повідомленні.
screenshot
Через туманність скасовано вильоти літаків до Анкари, Мінська, Фіумічіно і Шарм-еш-Шейха. Авіарейс до Берліна затримується.
screenshot
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter