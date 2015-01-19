Зарубіжні авіакомпанії різко скорочують рейси в Росію

Через нестабільне положення рубля і низьку заповненість рейсів зарубіжні авіакомпанії все частіше проводять заходи з оптимізації своєї роботи в Росії, пишуть "Известия".

В першу чергу, мова йде про рейси у російську провінцію середньоазіатських компаній, вони закривають маршрути і скорочують частоту польотів.

Читайте такожЛатвійська AirBaltic визнана самим пунктуальним перевізником у світіВ прес-службі таджикистанської Tajik Air розповіли, що з січня 2015 року була скорочена частота рейсів до ряду російських міст. Прямі рейси в регіони скоротила Uzbekistan Airways. Через відсутність попиту на перевезення Air Armenia також скасувала низку польотів.

Нагадаємо, представники бізнесу та лідери об'єднань мігрантів констатують зростання безробіття серед мігрантів і прогнозують відтік мігрантів з Росії. Обсяг рублевих переказів нерезидентів за кордон у листопаді 2014 року порівняно з листопадом 2013-го знизився на 4%, до 6,8 млрд рублів - рублі Росії перераховують в основному мігранти з країн колишнього СРСР.

Скорочення йдуть і по інших повітряних напрямах. В арабській авіакомпанії Flydubai повідомили, що у зв'язку з поточною ситуацією на ринку і низьким рівнем попиту авіакомпанія скорочує число рейсів у низці російських напрямків з кінця січня 2015 року.

У прес-службі німецької Air Berlin повідомили, що також скорочують програму польотів до Росії через зниження попиту. У перспективі скорочення частоти рейсів в російські регіони і у чеського національного перевізника Czech Airlines.

"Падіння курсу рубля зробило сильний вплив на наші послуги на російському ринку. У цілому компанія відзначає постійне зниження попиту на перельоти в Чехію з Росії ще з березня 2014 року. У відповідь на цю тенденцію ми стали використовувати літаки з меншою кількістю посадкових місць на регулярних рейсах між Чехією та Росією", - сказав «Известиям» Даніель Сабик, прес-секретар компанії.

Раніше в січні стало відомо, що фінський національний перевізник Finnair припиняє польоти в деякі російські міста.

Експерти онлайн-агенств по бронюванню квитків вважають, що в поточній ситуації іноземні авіакомпанії продовжать оптимізацію маршрутів.

Аналогічні висновки і у Філіпа Бринкманна, гендиректора турагентства Tripsta: "Вже в листопаді 2014 року ми відзначили, що попит на авіаквитки в Росію скоротився на 20%, головним чином з таких міст, як Париж, Мюнхен, Берлін і Відень. У 2015 році ми очікуємо подальшого зниження попиту на квитки, переважно зі згаданих міст. Можна припустити, що авіакомпанії, які літають по цих напрямках, приймуть рішення про скорочення або призупинення рейсів в російські міста до моменту відносної стабілізації".