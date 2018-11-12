Демонтаж Шулявського шляхопроводу в Києві розпочнуть у січні 2019 року

Завершити реконструкцію шляхопроводу планується протягом року.

Роботи з демонтажу основних конструкцій Шулявського шляхопроводу, що на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана в Києві, планують розпочати у січні 2019 року.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов.

«Плануємо розпочати роботи з демонтажу основних конструкцій Шулявського шляхопроводу з січня 2019 року», – зазначив він.

Очікується, що роботи з реконструкції шляхопроводу будуть завершені у 2019 році.

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Як зазначають в департаменті, наразі вже укладено нижній шар покриття з асфальтобетону з’їзду з вул. Гетьмана на проспект Перемоги, триває перекладання інженерних мереж на заїзді з проспекту Перемоги на вул. Олександра Довженка.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 18 серпня було перекрито з’їзди Шулявського шляхопроводу у зв’язку з початком реконструкції розв’язки. Як раніше повідомлялось, реконструкція Шулявського шляхопроводу триватиме близько 1,5 роки і коштуватиме 830 млн грн.

8 жовтня головний інженер КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» Олександр Здольник заявив, що Шулявський шляхопровід готують до повного знесення. За його словами, демонтажні роботи планували розпочати 3-4 листопада.