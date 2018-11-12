Окупанти завершили спорудження опор залізничної частини Кримського мосту (фото)

Залізничний рух на Кримському мосту окупанти планують відкрити в грудні 2019 року.

Окупанти похвалилися, що завершили роботи зі спорудження опор залізничної частини Кримського мосту.

Готові 307 конструкцій, які зараз поетапно беруть на себе прогонові будови, йдеться на сайті "Кримський міст".

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"Це не просто завершення облаштування опор під залізницю. Готові всі опори Кримського моста: і автодорожні, й залізничні", — кажуть окупанти.

Завершення установки прольотів на суші і в морі планується в першому кварталі 2019 року. Восени наступного року, як кажуть окупанти, на мосту буде завершено облаштування верхньої споруди колії. Залізничний рух відкриється в грудні 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня проліт споруджуваної залізничної частини Кримського моста з'їхав у воду при монтажі конструкцій.