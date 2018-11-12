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Окупанти завершили спорудження опор залізничної частини Кримського мосту (фото)

13:28, 12 листопада 2018
Транспорт/Зв'язок
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Готові всі залізничні прольоти Кримського моста / фото most.life

Готові 307 конструкцій, які зараз поетапно беруть на себе прогонові будови, йдеться на сайті "Кримський міст".

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"Це не просто завершення облаштування опор під залізницю. Готові всі опори Кримського моста: і автодорожні, й залізничні", — кажуть окупанти.

Завершення установки прольотів на суші і в морі планується в першому кварталі 2019 року. Восени наступного року, як кажуть окупанти, на мосту буде завершено облаштування верхньої споруди колії. Залізничний рух відкриється в грудні 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня проліт споруджуваної залізничної частини Кримського моста з'їхав у воду при монтажі конструкцій.

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Теги: #кримський міст#Кримський міст фото