Омелян розповів про терміни будівництва об'їзної дороги навколо Житомира

За словами міністра, на відкритому міжнародному тендері підрядником була визначена китайська компанія Sinohydro Corporation Limited.

Будівництво об'їзної бетонної дороги навколо Житомира, яка стане першою бетонною дорогою в Україні, планується завершити в червні 2020 року.

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Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, про це сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян в ході огляду ходу робіт з реконструкції ділянки на дорозі М-06 Київ - Чоп (обхід. Житомир), які виконуються в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції та розвитку проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до Києва".

"Я дуже радий, що завдяки нашим спільним зусиллям з Народним фронтом, іншими партіями, які є в парламенті, і урядом ми маємо абсолютно іншу якість реалізації міжнародних проектів. Це самий дешевий кредит, який Україна може отримати. Це, фактично, 1-2%, які будуть виплачуватися протягом періоду 10-20 років. За рахунок цього маємо можливість будувати дороги вже сьогодні. Ця дорога - це кільцева навколо Житомира. Абсолютно новий проект - перша бетонна дорога в Україні, яка буде реалізована протягом найближчих двох років", - цитує прес-служба Омеляна.

За словами міністра, на відкритому міжнародному тендері підрядником була визначена китайська компанія Sinohydro Corporation Limited.

"Вартість контракту становить 42,3 мільйона євро, роботи розпочаті 20 червня 2018 року і планується завершити в червні 2020 року. Основний обсяг будівельних робіт запланований на будівельний сезон 2019 року", - зазначив Омелян.

Повідомляється, що контрактом передбачено розширення існуючої дороги з цементобетонним покриттям до 4 смуг, будівництво та реконструкція транспортних розв'язок у різних рівнях, реконструкція існуючих шляхопроводів через залізницю та мосту через річку Кам'янка, будівництво пішохідних мостів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Омелян заявляв, що роботи з будівництва об'їзної бетонної дороги навколо міста Житомира почнуться в квітні цього року.