Експрес до "Борисполя" буде називатися Kyiv Boryspil Express – голова УЗ

За словами Кравцова, голосування проводилося в Facebook, де кожен міг запропонувати свій варіант.

Залізничний експрес, який має з'єднати вокзал Київ-Пасажирський з найбільшим міжнародним аеропортом України "Бориспіль", буде називатися Kyiv Boryspil Express.

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Про це голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Kyiv Boryspil Express - нова назва швидкісного експреса, який курсуватиме між Центральним залізничним вокзалом і Міжнародним аеропортом "Бориспіль". Десять тисяч користувачів Facebook приєдналися до голосування, і це менше ніж за 4 дні. Мені імпонує назва. Переможець конкурсу - Євген Захаров. Євген, у нас з вами важлива місія - нанести цю назву на рухомий склад", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, залізничне сполучення з Києва до "Борисполя" планується запустити в листопаді. Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу Київ-Пасажирський через станцію "Видубичі" до терміналу D аеропорту "Бориспіль". Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин.

Спочатку при будівництві планували вкластися в 600-800 мільйонів доларів.

Як очікується, запуск швидкісного сполучення не тільки істотно спростить дорогу в аеропорт міста і до міста з аеропорту, але також розвантажить ключові міські магістралі.

Останній раз з'єднати аеропорт "Бориспіль" з Києвом намагалися в 2011 році. Тоді Україна у 2011-2012 роках досягла угод з Ексімбанком Китаю про фінансування низки проектів. Згідно з умовами одного з них, для реалізації проекту "Повітряний експрес" "Ексімбанк" Китай мав надати Україні кредит у розмірі 372 мільйони доларів. У вересні 2014 року керівництво Мінінфраструктури заявило, що під приводом реалізації проекту "Повітряний експрес", куратором якого на той момент був голова Держінвестпроекту Владислав Каськів, зникли 50 мільйонів доларів кредиту. Після цього в міністерстві проект в початковому вигляді назвали "безперспективним" і почали переговори про його переформатування.