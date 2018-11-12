У Гройсмана планують заборонити маршрутки без пасків безпеки

У поліції зазначають, що за 9 місяців цього року винесено понад 216 тис. постанов про порушення правил щодо користування пасками безпеки.

В уряді планують заборонити з 1 січня 2021 року надання послуг з маршрутних пасажирських перевезень транспортними засобами, не обладнаними пасками безпеки.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України Антон Щелкунов.

Він зазначив, що запроваджуються зміни до правил надання послуг пасажирським автомобільним транспортом.

«Відповідно до проекту постанови уряду, ми плануємо введення пасків безпеки з 1 січня 2021 року, тобто – заборонити надання послуг транспортними засобами, не обладнаними пасками безпеки, з 1 січня 2021 року», - пояснив він.

За словами Щелкунова, це стосуватиметься всіх маршруток, маршрути яких «мають протяжність більш як 80 кілометрів».

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Він додав, що також передбачається облаштування транспортних засобів тахографами та обмежувачами швидкості. Щелкунов зазначив, що в Європі працює обмеження швидкості для автобусів до 100 км на годину, а для вантажного транспорту – до 90 км. «А в нас, ми бачимо, автобуси носяться зі швидкістю 150-160 км, що спричиняє високу аварійність», - додав він.

Також Щелкунов зазначив, що вже проводились консультації з Литвою з приводу вартості переобладнання одного місця транспортного засобу, який був випущений до 2010 року. Він уточнив, що у транспортних засобах, що виготовлено після 2010 року, всі пасажирські місця вже обладнані пасками безпеки.

«Ми отримали відповідь – 50 євро, це пасок безпеки і нове сидіння», - додав він.

Водночас перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що за 9 місяців цього року винесено понад 216 тис. постанов про порушення правил дорожнього руху в сфері користування пасками безпеки.

Білошицький зазначив, що на даний час штраф за невикористання пасків безпеки складає 51 грн.

«Є законопроект, який вже пройшов голосування (йдеться про ухвалення в першому читанні - УНІАН) у Верховній Раді щодо підвищення штрафу до 850 грн і, на мою думку, це більш адекватний штраф за дане правопорушення», - сказав він.

Також Білошицький нагадав, що пасок безпеки має використовуватися як водієм, так і пасажирами на передньому та задніх сидіннях.