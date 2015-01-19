Бланк відмовився брати участь у конкурсі з відбору нового голови «Укрзалізниці»

Виконуючий обов'язки генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Максим Бланк не захотів очолити відомство на постійній основі, відмовившись від участі в конкурсі з відбору нового керівника залізничної держадміністрації.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Спасибі Максиму Бланку за його рішення не вносити свою кандидатуру. Знаю, що це зняло в суспільстві певне застереження", - написав Омелян.

Він також зазначив, що міністерство зацікавлене в тому, щоб в конкурсі взяли участь сильні претенденти як з України, так й іноземні фахівці.

У свою чергу, Бланк зазначив, що, незважаючи на запрошення міністра інфраструктури Андрія Пивоварського взяти участь в конкурсі, він прийняв остаточне рішення не брати участі.

"Я попросив не розглядати це як акт капітуляції, страху або втоми. І особливо попросив не розглядати це як зраду спільних інтересів. Я навів прості, але дуже прагматичні аргументи щодо своєї позиції", - повідомив Бланк.

Він зазначив, що найголовнішим аргументом є те, що з моменту оголошення конкурсу звучали неодноразово докори, що умови конкурсу розроблені безпосередньо «саме під нього» оскільки, за словами Бланка, його кандидатура на пост голови «Укрзалізниці» повністю відповідає вимогам до кандидата на цю посаду.

Читайте такожУ Яценюка оголосили конкурс з відбору керівників 62 держкомпаній«У моєму резюме є все те, що позначене у вимогах до кандидата. І саме тому багато хто з тих, чиї кандидатури не пройдуть, вже готується закотити «істеричну» PR-програму з маршами профспілок і відозвами на трибунах у Раді. У результаті, моя участь в конкурсі лише скомпрометує саму ідею прозорого конкурсу, даючи підґрунтя для абсолютно недоречних інсинуацій і звинувачень», - сказав Бланк, зазначивши, що, в цілому, міністр сприйняв його аргументацію.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2014 року Міністерство інфраструктури оголосило про старт відбору кандидатів на посади генеральних директорів «Укрзалізниці», аеропорту «Бориспіль» і аеропорту «Львів», який здійснюватиметься спільно з експертами консалтингових компаній Talent Advisors, ЕBS і Deloitte.

7 січня Міністерство інфраструктури продовжило термін прийому заявок від кандидатів на посаді гендиректорів «Укрзалізниці» і двох аеропортів до 19 січня 2015 року включно, тоді як раніше кінцевим терміном подачі заявок було 12 січня. Починаючи з 20 січня, почнеться другий етап конкурсу у вигляді інтерв'ю кандидатів із членами експертної групи.

Остаточний перелік фіналістів буде сформовано і представлено на сайті Мінінфраструктури після оцінки всіх кандидатів.

За інформацією міністерства, станом на 11 січня заявки на участь в конкурсному відборі на посаду гендиректора "Укрзалізниці" подали 134 кандидати.

При цьому 80 зі 134 кандидатів на посаду керівника "Укрзалізниці" не відповідали вимогам проекту, тоді як решта 54 пройшли кваліфікаційне оцінювання. Повністю відповідали вимогам проекту лише шість кандидатів, решта 48 - частково.