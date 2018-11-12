АМКУ відкрив справу проти трьох мобільних операторів через скорочення дії тарифів до 4 тижнів

Зазначається, що справу порушено за ознаками порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Антимонопольний комітет відкрив справу проти мобільних операторів "Київстар", Vodafone Україна та lifecell через скорочення розрахункового періоду в тарифних планах до 4 тижнів.

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Про це повідомила державний уповноважений Антимонопольного комітету (АМКУ) Марія Процишен на своїй сторінці в Facebоok.

За словами Процишен, у своїх поясненнях мобільні оператори заявили, що законодавством розрахунковий період в один місяць встановлено саме по абонентській платі, нібито у них є інший вид плати - "плата за пакет послуг", тому таке нормативне обмеження не поширюється на їх нові тарифні плани. Так, зокрема, оператори зазначили, що "поняття плати за послугу має іншу правову природу, ніж абонентська плата".

"Однак, як з'ясувалося, в Умовах/Порядку надання телекомунікаційних послуг/Умови користування мережами мобільного зв'язку кожного з операторів, які вони стверджували своїми внутрішніми наказами, у розділах "Термінологія" згадується саме "Абонентська плата", що не вписується в логіку, описану в поясненнях кожного з операторів. Крім того, окремі оператори навіть у своїй комунікації про введення 4-тижневого розрахункового періоду писали навпроти платежу - "абонплата", - написала Процищен.

"Враховуючи вищенаведене та спірність питання про відповідність принципам добросовісної конкуренції факту встановлення 4-тижневого розрахункового періоду, а також комунікації окремих операторів по реалізації проекту було прийнято рішення про відкриття справ проти компаній "Київстар", "Водафон Україна" та "Лайфселл" за ознаками порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції", - зазначила держуповноважений АМКУ.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав дослідження питання підвищення плати за послуги рухомого (мобільного) зв'язку шляхом зменшення розрахункового періоду оплати з місяця до чотирьох тижнів.