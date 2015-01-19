«Укртрансінспекція» спростовує інформацію про відновлення автобусного сполучення з Кримом

Автобусне сполучення між Україною і АР Крим не поновлювалося, повідомили у прес-службі Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції).

«У засобах масової інформації з'являються повідомлення про відновлення пасажирських перевезень з Автономної Республіки Крим до материкової частини України. «Укртрансінспекція» повідомляє, що пасажирські автомобільні перевезення з материкової частини України до Криму не поновлювалися», - говориться в повідомленні прес-служби.

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