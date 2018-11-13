Будівельники Кримського мосту візьмуться за новий мегапроект - ЗМІ

ЗМІ дізналися про плани доручити структурам Ротенберга будівництво порту в Тамані.

Структури Аркадія Ротенберга, які закінчують будівництво Кримського моста, можуть перекинути на проект суховантажного району порту Тамань.

Про це повідомляє "Коммерсантъ", посилаючись на власні джерела. Зазначається, що масштабний інфраструктурний проект оцінюється в 65 мільярдів рублів.

Читайте такожОкупанти завершили спорудження опор залізничної частини Кримського мосту (фото)

Джерела видання стверджують, що до будівництва суховантажного району порту Тамань залучать генпідрядника мосту ТОВ "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга. За їхніми словами, на нараді 1 листопада обговорювалася можливість залучити саме цю компанію.

Представник сім'ї Ротенбергов заявила, що "у неї немає інформації з цього питання", і відмовилася від коментарів.

"Попередні домовленості про участь мостовиків у будівництві об'єктів федеральної власності порту Тамань й окремих терміналів досягнуті ще навесні на рівні акціонерів, стверджує інше джерело ЗМІ.

Нагадаємо, що "Стройгазмонтаж" був одним з основних підрядників при будівництві Кримського мосту. Через це компанія потрапила під санкції ЄС та України.