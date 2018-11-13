У касах київського метро запрацюють банківські термінали: названо дату

Банківські термінали для безготівкового розрахунку в касах наразі проходять технічні налаштування.

У касах «Київського метрополітену» налаштовують систему безготівкового розрахунку, яка вже цього місяця стане доступною для пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київський метрополітен».

«Столична підземка у партнерстві з Укрсиббанком запустила в роботу банківські термінали у касах станцій. Тепер пасажири зможуть придбати та поповнити картку метро або проїзний квиток без використання готівки», - зазначили у прес-службі.

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Період технічного налаштування системи триватиме з 13 до 24 листопада, після чого термінали почнуть повноцінно функціонувати.

Разом з тим у прес-службі зауважили, що через термінали заплатити за купівлю жетонів буде неможливо, оскільки вони виводяться з обігу.

Також повідомляється, що допрацьовується функція запису MetroPass. Наразі вона доступна на станції “Кловська”.

“Розширення можливостей зручної оплати проїзду разом з надійними партнерами - важливий напрямок розвитку якості послуги для нашого пасажира. Нагадаю, що київський метрополітен став 5-м у світі, де можна розрахуватися банківською карткою безпосередньо на турнікеті. За час проекту уже опрацьовано 40 мільйонів платежів”, - повідомив керівник столичної підземки Віктор Брагінський.

Раніше УНІАН повідомляв, що 1 листопада у комунальному громадському транспорті Києва – метро, автобусах, тролейбусах і трамваях – в тестовому режимі вводять єдиний електронний квиток.