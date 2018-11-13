"Укрзалізниці" видали нову ліцензію на розподіл електроенергії

Нова ліцензія набуває чинності з 1 січня 2019 року.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), згідно із Законом "Про ринок електроенергії", видала акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" ліцензію на розподіл електроенергії.

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Як йдеться у постанові комісії №1395 від 8 листопада 2018 року, нова ліцензія набуває чинності з 1 січня 2019 року.

При цьому, комісія анулювала стару ліцензію "Укрзалізниці" на розподіл електроенергії, а також ліцензію на постачання електроенергії за регульованим тарифом в рамках реформування ринку електроенергії, що передбачає розділення діяльності по її розподілу від діяльності з постачання.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня 2017 року Верховна Рада прийняла Закон "Про ринок електроенергії". За словами одного з авторів документа, народного депутата Лева Підлісецького, цей закон призведе до того, що в сегментах генерації електроенергії та її постачання для кінцевих споживачів виникнуть конкурентні відносини, що змусить виробників підвищувати свою ефективність, і виведе з ринку неефективну генерацію. Впровадження в Україні нового ринку електроенергії також дозволить населенню обирати постачальників електроенергії.

Для запуску нової моделі ринку в середині березня 2018 році НКРЕКП прийняла пакет вторинного законодавства. Згідно з прийнятими документами, перші торги електроенергією в п'яти новостворених сегментах ринку повинні стартувати з 1 липня 2019 року.