Артобстріл пошкодив залізничні станції «Донецьк», «Кондрашовська-Нова» та «Оленівка»

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури України.

Так, від 15 до 18 січня на станції «Донецьк» внаслідок бойових дій були підірвані колії та стрілочний перевід, пошкоджено шість залізобетонних шпал біля сигнального світлофора. Постраждали будівлі станції «Донецьк». Зокрема, приміщення дорожньої експедиції і дах корпусу приміського вокзалу.

На станції «Кондрашовська-Нова» Донецької залізниці під час бойових дій та нічних артилерійських обстрілів 15-16 січня було зруйноване приміщення пасажирського вокзалу, перон вздовж першого шляху, а також перший, четвертий і тупиковий залізничні шляхи. Постраждав пожежний потяг і місце його дислокації.

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15 січня після закінчення інтенсивного артобстрілу станції «Оленівка», надійшло повідомлення про пошкодження контактної мережі та рейок на парному і непарному шляхах перегону «Оленівка-Південнодонбаська». Була пошкоджена покрівля посту станції «Оленівка».

16 січня на перегоні «Скотувата-Ясинувата» озброєними людьми був зупинений вантажний потяг у складі 55 вагонів, завантажених залізорудним концентратом. Після огляду поїзда на вимогу озброєних людей припинено рух поїздів на перегоні «Скотувата-Ясинувата» у темний час доби.

У той самий день на приймально-відправних коліях станції «Шебелинка» Південної залізниці диверсанти підірвали цистерну з бензином, який належить білоруській залізниці. Після вибуху сталося загоряння вагона. Для ліквідації пожежі було задіяно пожежний поїзд станції «Основа» та інші пожежні підрозділи. Пожежники локалізували загоряння о 23:25 і повністю загасили пожежу о 24:00. Під час огляду у нижній торцевій частині котла цистерни (над рамою) виявлено пробоїну розміром приблизно 500 мм. Загиблих і постраждалих немає. У зв'язку з цією подією були затримані приблизно на 2 години 30 хвилин пасажирський поїзд №10 «Костянтинівка-Москва» і чотири вантажні поїзди.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Луганську терористи обстріляли автовокзал і дві приміські залізничні станції.