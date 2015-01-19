Органи сертифікації транспортних засобів часто зловживають повноваженнями - Мінекономрозвитку

Про це заявив заступник директора департаменту технічного регулювання і метрології Мінекономрозвитку Олександр Гіленко у коментарі кореспонденту УНІАН.

«На сьогоднішній день міністерством спільно з науково-методичним центром сертифікації дорожніх транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект» проведено аналіз у сфері сертифікації ДТЗ (дорожніх транспортних засобів - УНІАН), результати якого підтвердили факти зловживань з боку окремих органів сертифікації», - зазначив Гіленко.

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За словами чиновника, останнім часом почастішали випадки видачі великої кількості сертифікатів відповідності на транспортні засоби, випробування яких насправді не могли бути проведені через географічну віддаленість замовника та органів сертифікації.

«Скасування обов'язкової сертифікації ДТЗ у державній системі почнеться вже з 2016 року... Міністерство на перехідний період розробило серію оперативних заходів, спрямованих на врегулювання ситуації зі зловживаннями органів сертифікації», - сказав Гіленко.

Зокрема, тепер під час реєстрації транспортних засобів буде враховуватися реальна пропускна здатність лабораторій на день, а також буде перевірятися фактична присутність транспортних засобів та правильність оформлення кожного протоколу випробувань ДТЗ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі також має намір скасувати обов'язкову сертифікацію на території України автомобільних бензинів, дизельного, корабельного та котельного палива.

Така ініціатива відомства зумовлена введенням в дію з 10 липня 2014 року технічного регламенту, який відповідає стандартам Європейського Союзу і не вимагає додаткового підтвердження якості палива на території України.