«Укрзалізниця» продовжила період курсування додаткового поїзда Кременчук - Львів

У прес-службі державної адміністрації залізничного транспорту України повідомили, що потяг буде курсувати із Кременчука через день по парних числах до 30 січня, а з 1 лютого - один раз на чотири дні по непарних числах. Зі Львова потяг буде курсувати через день по непарних числах до 31 січня, а від 2 лютого - один раз на чотири дні по парним числам.

Також повідомляється, що на ділянці ім. Тараса Шевченка - Львів - ім. Тараса Шевченка поїзд курсуватиме у складі двогрупового поїзда №397/398 за маршрутом Черкаси - Львів - Черкаси.

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«Поїздом зможуть скористатися жителі населених пунктів: Знам'янка, Сміла, Звенигородка, Христинівка, Ладижин, Вапнярка, Хмельницький, Жмеринка, Тернопіль», - сказано в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що додатковий поїзд № 577/578 Кременчук - Львів почав курсувати з 18 серпня 2014 року і за цей період є затребуваним.

Крім того, відомство продовжило маршрут поїзда № 775/776 Суми - Київ - Суми до Харкова. За таким маршрутом поїзд буде курсувати з Харкова з 19 по 31 січня, а зі столиці з 20 січня і по 1 лютого.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з метою оптимізації витрат у пасажирському секторі з другої половини січня скасує шість пар поїздів, а для низки інших поїздів - скоротить частоту курсування.