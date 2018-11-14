При будівництві підходів до залізничної частини Кримського мосту сталася аварія (фото)
Вночі 14 листопада самоскид компанії "СМУ 84", що працює на будівництві підходів до залізничного мосту через Керченську протоку, рухався по Феодосійському шосе з піднятим кузовом, в результаті чого пошкодив дві труби місцевої ТЕЦ, зсунувши їх до проектної позначки.
Читайте такожБудівельники Кримського мосту візьмуться за новий мегапроект - ЗМІ
В результаті аварії в Керчі без тепла залишилися 55 багатоквартирних житлових будинків - це 22 тисячі абонентів, а також школи №23, 24, два дитячих садки й колонія, повідомляє сайт Керчі.
Окупанти запевняють, що роботи з усунення аварії будуть вестися максимально швидко. Після чого теплоносій буде заново подаватися населенню.
Раніше окупанти похвалилися, що завершили роботи зі спорудження опор залізничної частини Кримського мосту.