"Укрзалізниця" скасує 6 пар поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з метою оптимізації витрат у пасажирському секторі має намір від другої половини січня скасувати шість пар поїздів, а для низки інших поїздів - скоротити частоту курсування, повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" скасовує шість пар поїздів, однак повідомляє, що на їхніх маршрутах будуть забезпечуватися альтернативні перевезення іншими поїздами далекого прямування, а також регіональними і приміськими поїздами: № 144/90 - 89/143 Кривий Ріг/Дніпропетровськ - Новоолексіївка, із Кривого Рогу та Дніпропетровська з 19 січня, з Новоолексіївки з 20 січня; № 28/27 Київ - Новоолексіївка, з Києва з 19 січня, з Новоолексіївки з 20 січня; № 259/260 Миколаїв - Львів, із Миколаєва з 19 січня, зі Львова з 20 січня; № 231/232 Дніпропетровськ - Івано-Франківськ, із Дніпропетровська з 21 січня, з Івано-Франківська з 22 січня.

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Також будуть скасовані поїзди: № 609/610 Харків - Лисичанськ, з Харкова і Лисичанська з 1 лютого; № 749/750 Київ - Тернопіль із Києва з 1 лютого, з Тернополя з 2 лютого.

"В умовах обмежених фінансових ресурсів "Укрзалізниця" змушена переглянути розміри руху, зокрема, змінити періодичність курсування поїздів скасувати малонаселені і збиткові поїзди", - наголосили у прес-службі.

Зокрема, починаючи від другої половини січня відомство скоротить частоту курсування чотирьох пар поїздів: № 310/309 Одеса - Херсон, з Одеси і Херсона з 19 січня раз на чотири дні по непарних числах (замість курсування через день); № 137/138 Черкаси - Одеса, з Черкас з 31 січня і далі з 3 лютого по непарних числах один раз на чотири дні, з Одеси з 1 лютого і далі з 4 лютого по парних числах один раз на чотири дні (замість щоденного курсування); № 132/131 Хмельницький - Херсон, із Хмельницького з 1 лютого раз на чотири дні по непарних, із Херсона з 2 лютого так само, але по парних числах (замість через день); № 397/398 Черкаси - Львів, Черкас з 1 лютого по непарних один раз на чотири дні, зі Львова з 2 лютого по парних один раз на чотири дні (замість щоденного курсування).

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Крім того, через день буде курсувати дві пари поїздів одеського напрямку, які раніше курсували щодня: №148/147 Одеса - Київ із Одеси з 1 лютого через день по непарних числах, з Києва з 2 лютого по парних через день (замість щоденно); №108/107 Одеса - Ужгород із Одеси з 2 лютого через день по парних, з Ужгорода з 3 лютого через день по непарних числах (замість щоденно).

У повідомленні наголошується, що "Укрзалізниця" зменшує витрати в секторі пасажирських перевезень дальнього сполучення. Зокрема, за 2014 рік збитки від перевезень у цьому сегменті збільшилися порівняно із 2013 роком майже на 1 млрд грн і досягли 4,2 млрд грн. На організацію перевезень пасажирів "Укрзалізниця" традиційно надсилає доходи від вантажних перевезень, але ситуація у цьому сегменті теж значно погіршилася, оскільки минулого року перевезено на 12,1% менше вантажів порівняно із 2013 роком.

Крім того, аналіз пасажиропотоку також свідчить про скорочення пасажиропотоку. Так, у 2014 році залізницею перевезено у дальньому сполученні 81,5 млн осіб, що на 33,2% менше, ніж у 2013 році, коли було перевезено 122 млн пасажирів. Причому збільшується вартість паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, елементів будови колії та ін.

«Укрзалізниця» постійно аналізує пасажиропотік і у випадку його збільшення у тому чи іншому напрямку обсяги руху будуть переглядатися», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році «Укрзалізниця» у зв'язку з анексією Росією Криму, що спричинило падіння пасажиропотоку на півострів, призначила низку нових поїздів на інші курорти країни із введенням нового графіка руху поїздів на 2014-2015 роки.

У кінці 2014 року «Укрзалізниця» розпочала розробку нового графіка руху поїздів на 2015/2016 роки, який буде введено в дію 13 грудня 2015 року, а не у травні, як це було раніше.