В Києві за 2 роки планують побудувати підземний перехід від станції метро "Виставковий центр" до "Експоцентру"

Департамент транспортної інфраструктури КМДА має підготувати бюджетний запит на 2019 рік на розробку відповідного проекту.

Влада Києва планує за два роки побудувати підземний перехід від станції метро «Виставковий центр» до центрального входу Національного комплексу «Експоцентр України».

Про це заявив заступник столичного міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів, повідомили у прес-службі Київради.

За його словами, передбачається наступного року розробити проектну документацію та реалізувати першу чергу будівництва переходу. Повністю завершити підземний перехід планується у 2020 році. Департамент транспортної інфраструктури КМДА має підготувати бюджетний запит на 2019 рік на розробку відповідного проекту.

Як зазначив Прокопів, прямий вихід із підземки до центрального входу Національного виставкового центру було передбачено ще в 2011 році, коли відкривали станцію метро «Виставковий центр», але проект так і не було реалізовано.

«Наразі містяни мусять користуватися незручним шляхом. Адже, щоб потрапити до ВДНГ, слід вийти з підземного виходу, перейти вулицю регульованим наземним переходом і знову спуститися в інший підземний перехід. Дехто обирає короткий шлях – просто через проспект, чим створює небезпеку на дорозі. Як наслідок – ДТП і травмування», - пояснив Прокопів.

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Він зазначив, що на сайті електронних петицій до міської влади було зареєстровано звернення щодо будівництва такого переходу.

«Жителі Києва, гості столиці, організатори заходів і активісти міста неодноразово порушували питання про необхідність вирішення проблеми відсутності прямого виходу з метро до центрального входу Експоцентру. Це вкрай необхідно, коли відвідуваність ВДНГ виросла до 2,7 млн людей на рік», - пояснив генеральний директор Національного комплексу «Експоцентр України» Євген Мушкін.