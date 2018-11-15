Перші снігопади в Україні: Омелян озвучив кількість ДТП

Омелян заявив про понад тисячу ДТП за добу.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що за добу в Україні сталося більше тисячі ДТП.

Про це глава відомства повідомив у Facebook.

"Як ми їздимо на авто... За добу понад 1000 ДТП по всій країні. З них тільки в Києві - 498. 30% водіїв не змінили літню гуму на зимову. Лише 46% були пристебнуті. В цілому, ременями безпеки користуються не більше 23% громадян, згідно з останніми соцопитуваннями", - заявив Омелян.

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За словами міністра, мінімум половини цих смертей, каліцтв, ДТП могло не бути, якби кожен витратив секунду на початку поїздки на застібання ременя безпеки і годину раз на півроку на своєчасну заміну сезонної гуми авто.

Нагадаємо, що вранці 14 листопада в Києві випав перший сніг, у зв'язку з чим снігоприбиральну техніку розмістили на вихідних позиціях у всіх районах столиці. Через снігопад пробки на дорогах міста досягли 10 балів.