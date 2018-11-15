Арештоване російське судно "Норд" повторно виставлять на продаж

Згідно з порядком реалізації арештованого майна, ціна на повторних торгах, може бути як ідентичною, так і більшою.

Арештоване російське риболовецьке судно "Норд" буде повторно виставлено на продаж після провалених торгів.

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Про це повідомив журналістам голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, (АРМА) Антон Янчук.

"Воно знаходиться в портфелі управління, тому якщо торги з першого разу не вдалося провести, відбудуться повторні. Спосіб управління цим майном з реалізації визначено, відповідно, воно буде виставлятися на повторні торги. Проте точну дату назвати не можу", - сказав Янчук.

Він зазначив, що, згідно з порядком реалізації арештованого майна, ціна на повторних торгах, може бути як ідентичною, так і більше.

"Коли відбувається реалізація конфіскованого майна, порядок передбачає алгоритм зниження ціни з прописаними відсотками, в залежності від того, скільки разів повторюються торги. При продажу арештованого майна це неможливо, адже продається майно чуже і державі потрібно продати його за якомога більшу суму. Буде проводитися повторна оцінка, яка може показати і вище вартість, ніж на перших торгах", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники затримали в Азовському морі риболовецьке судно "Норд". Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором Росії. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб, у всіх були паспорти громадян РФ. Капітану судна "Норд" Володимиру Горбенко, який забезпечив незаконний виїзд екіпажу з окупованого Криму з метою промислового лову риби, загрожує до 5 років позбавлення волі. Він звинувачується в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 249 (незаконний рибний промисел) і ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду-виїзду з тимчасово окупованої території України) Кримінального кодексу. 18 липня заступник начальника управління прокуратури АР Крим Єгор Ребров заявив, що екіпаж "Норду" може вільно повернутися в Крим за українськими паспортами, виданими до окупації півострова Росією. 4 жовтня прокуратура направила обвинувальний акт стосовно капітана судна "Норд" в Апеляційний суд Києва для визначення підсудності.

19 жовтня прокуратура Автономної Республіки Крим передала арештоване судно "Норд" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Судно було виставлено на продаж на аукціоні СЕТАМ, проте призначені на 7 листопада торги не відбулися, так як заявки усіх 12 потенційних учасників були відхилені.

Стартова ціна лота становила 1 626 181 гривню, з кроком в понад 16 тисяч гривень.

Довідка УНІАН. АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на формування і реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані в кримінальному провадженні, а також управління активами, заарештованими в кримінальному провадженні.

Державне підприємство "Система електронних торгів арештованим майном" (РАХУНКАХ) працює з 26 жовтня 2015 року. До цього система електронних торгів СЕТІВ працювала в експериментальному режимі в трьох областях з 1 травня 2014 року. У вересні 2017 року держпідприємство СЕТІВ змінило назву електронного майданчика для торгів на OpenMarket.