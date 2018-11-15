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Проїзд дорогами державного значення забезпечено - Укравтодор

12:28, 15 листопада 2018
Транспорт/Зв'язок
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Вночі місцями виникала ожеледиця в Київській, Черкаській і Кіровоградській областях / УНІАН

Про це «Укравтодор» повідомляє у Facebook.

«Проїзд дорогами державного значення забезпечено. Дорожні підприємства працюють в цілодобовому режимі», - сказано у повідомленні.

Покриття на автодорогах державного значення в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях засніжене. У більшості західних та північних областей - мокре.

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Для оперативного забезпечення проїзду трасами державного значення дорожніми організаціями задіяно 281 одиниць техніки та 458 робітників, в черговому режимі – 377 одиниць техніки та 610 робітників.

Станом на 9.00 опади у вигляді невеликого снігу спостерігаються у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській та Миколаївський областях, висота снігового покрову становить до 6 см. Місцями йде невеликий дощ у західних областях.

Вночі місцями виникала ожеледиця в Київській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Середня температура повітря в більшості областей України -2°+3° С, у західних областях +4° +6° С.

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Теги: #сніг#дороги