Проїзд дорогами державного значення забезпечено - Укравтодор

Покриття на автодорогах державного значення в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях засніжене. У більшості західних та північних областей - мокре.

Проїзд дорогами державного значення в Україні забезпечено. Про це «Укравтодор» повідомляє у Facebook. «Проїзд дорогами державного значення забезпечено. Дорожні підприємства працюють в цілодобовому режимі», - сказано у повідомленні. Покриття на автодорогах державного значення в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях засніжене. У більшості західних та північних областей - мокре. Читайте такожПерші снігопади в Україні: Омелян озвучив кількість ДТП Для оперативного забезпечення проїзду трасами державного значення дорожніми організаціями задіяно 281 одиниць техніки та 458 робітників, в черговому режимі – 377 одиниць техніки та 610 робітників. Станом на 9.00 опади у вигляді невеликого снігу спостерігаються у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській та Миколаївський областях, висота снігового покрову становить до 6 см. Місцями йде невеликий дощ у західних областях. Вночі місцями виникала ожеледиця в Київській, Черкаській та Кіровоградській областях. Середня температура повітря в більшості областей України -2°+3° С, у західних областях +4° +6° С.

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