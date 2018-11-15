"Укрзалізниця" запустила в тестовому режимі вузькоколійку Мукачево - Будапешт

Наступний напрямок — до Словаччину по євроколії, про що було досягнуто домовленостей зі словацькою стороною.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" 14 листопада запустила в тестовому режимі поїзд за маршрутом Мукачеве - Будапешт по євроколії, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в мережі Facebook.

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"Плануємо найближчим часом запустити регулярне сполучення (за маршрутом Мукачеве - Будапешт - УНІАН). Особливістю є той факт, що цей поїзд курсує по євроколії, а це значить, що пасажирам не потрібно буде витрачати час на заміну колісних пар і вичікувати черги на кордоні. Наступний напрямок - на Словаччину, і також євроколія. Про це нещодавно домовилися зі словацьким колегою", - написав Омелян.

Міністр підкреслив, що Мукачево з його зручним сполученням з багатьма українськими містами і країнами ЄС має всі шанси стати великим залізничним хабом, і не тільки пасажирським.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня "Укрзалізниця" повідомляла про плани запустити до кінця літа прямий поїзд Мукачево-Будапешт, який курсуватиме по євроколії 1435 мм Передбачалося, що новим потягом до столиці Угорщини можна буде дістатися за 6 годин.

Крім того, в планах керівництва держкомпанії запуск прямого залізничного сполучення по вузькій колії зі Словаччиною, Чехією та іншими країнами Євросоюзу.