Українські АЗС знизили ціни на бензин та дизпаливо

Середня роздрібна ціна бензину А-95 знизилася до 31,99 гривні за літр, а дизельного палива – до 31,71 гривні за літр.

Низка мереж АЗС з 14 по 15 листопада знизили ціни на бензини і дизельне паливо на 0,2-1 гривні за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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Так, запорізький рітейлер ZOG знизив ціни паливної лінійки на 1 гривню за літр, А-92 – 30,39 гривні за літр, А-95 – 31,39 гривні за літр, ДТ – 31,39 гривні за літр.

Крім того, на 10 копійок за літр знизилися ціни в мережі SOCAR, до: А-92 – 32,99 гривні за літр, А-95 – 33,99 гривні за літр.

Таким чином, станом на 15 листопада середні ціни на заправках в Україні знизилися до наступного рівня: А-92 – 30,86 грн за літр, А-95 – 31,99 гривні за літр, А-95 Преміум – 33,17 гривні за літр, ДТ – 31,71 гривні за літр.

Як повідомляв УНІАН, ціни на заправках збільшувалися з кінця серпня на тлі істотного зростання світових цін на нафту, які почали знижуватися в другій половині жовтня.