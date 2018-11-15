Експерт порадив водіям три прості речі для виживання на зимових дорогах

Водіям нагадали, що лише зимова гума може справлятися із керуванням на слизькій дорозі і в зимовий період.

З першим снігом, який випав у столиці, катастрофічно зросла кількість ДТП. А все тому, що автомобілісти забули про елементарну річ — вчасно "перевзути" своє авто.

Про це розповів активіст клубу Offroad Maniacs Віталій Гребенюк, передає «Обозреватель». Він нагадав водіям про три прості речі, які допоможуть, якщо автомобіль застряг у сніговому заторі.

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"Гарна і якісна зимова гума. Жодних всесезонних і таке інше. Бо лише зимова гума може справлятися із керуванням на слизькій дорозі і в зимовий період. Друге — якщо ви вже десь втрапили, застрягли, то бажаю, щоб у кожного водія в автомобілі був хоч якийсь трос, щоб він міг попросити чиєїсь допомоги його підтягнути або витягти. Це якщо він стоїть і створив затор, щоб його прибрали з цієї ділянки дороги, й інші могли спокійно їхати, і не було таких великих заторів", — порадив Гребенюк.

Крім того, додав активіст, у зимовий період у багажнику вашого автомобіля повинна лежати лопата, щоб у разі застрягання в снігу автовласник міг сам собі допомогти: підкопати колеса і спробувати вибратися самостійно.

"Набагато простіше, комфортніше і безпечніше пересуватися на повноприводному позашляховику, ніж на маленькому "Матізі". Але якщо у вас позашляховик, то завжди пам'ятайте про тих "братів молодших", як я їх називаю, які рухаються разом із вами. Якщо в якійсь ситуації потрібна допомога, то не забувайте про них і допомагайте", — закликав Гребенюк.