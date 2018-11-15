У Львові почали евакуйовувати автомобілі, які роками стоять на вулицях (відео)

Евакуйовані автомобілі звозять на штраф-майданчик.

Побиті та заіржавілі. У Львові почали евакуйовувати автомобілі, які роками стоять на вулицях.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Перші у черзі машини, які припарковані з порушеннями. В районних адміністраціях склали перелік автомотлоху. Перш ніж забирати занедбані авто, про це через масмедіа попереджали автовласників. Чи відреагували ті та як містяни сприйняли примусову утилізацію автобрухту – дивіться у сюжеті.

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Евакуйовані автомобілі звозять на штраф-майданчик. Там вони чекатимуть своїх господарів приблизно рік. Лише після того їх відправлять на утилізацію. Якщо ж власник знайдеться і захоче повернути авто, йому доведеться заплатити чималу суму.

"144 грн за добу зберігання перші сім днів, всі наступні - 24 грн. Вартість евакуації ТЗ - 720 грн, плюс постанова за порушення ПДР - 510 грн", - повідомив інспектор з паркування Богдан Мільяр.

Власник, який роками не дбав про своє авто, навряд чи захоче його повернути, кажуть юристи. Але припускають: кілька судових позовів інспектори з паркування можуть отримати. Адже, якщо машина припаркована без порушень і має власника, евакуйовувати її не можна.

Поки що з вулиць Львова інспектори прибрали 5 занедбаних автомобілів. Загалом у місті таких близько 200.