Омелян обіцяє портам в найближчі п'ять років не менше $3 мільярдів інвестицій

Також Омелян зазначив, що морські порти стануть першими об'єктами концесії.

Інвестиції в портову галузь становитимуть мінімум 3 мільярдів доларів у найближчі п'ять років, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час виступу перед студентами в Миколаєві.

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"Ми бачимо, що інвестиції в портову галузь складуть мінімум 3 мільярди доларів в найближчі п'ять років", - сказав він.

Також, Омелян зазначив, що планується запровадити новий підхід про концесії.

"Закон про концесії пройшов перше читання у Верховній Раді і, сподіваємося, буде проголосований. Саме морські порти стануть першими об'єктами концесії. Вони залишаться в держвласності, але будуть віддані міжнародним компаніям на 10, 25, 49 років. Це дасть в 2-3 рази більше надходжень до бюджету порівняно з існуючою системою оренди. Також це будуть робочі місця і нові технології", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, влітку Україна і Катар домовилися залучити інвестиції в об'єкти української портової інфраструктури з метою включення морських терміналів в міжнародні ланцюга поставок, а також збільшити обсяг експортних поставок української сільськогосподарської продукції в Катар.

Цьогоріч буксирна компанія P&O Maritime Ukraine, яка належить одному з найбільших портових операторів у світі DP World (ОАЕ), зайшла в морський порт "Чорноморськ" (Одеська область).