У МВС підтримують ідею штрафувати водіїв за несвоєчасну заміну літніх шин на зимові

Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що для цього необхідно внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чи розробляють відповідні новації - у міністерстві поки не повідомляють.

У Міністерстві внутрішніх справ України підтримують ідею внести зміни до законодавства щодо стягнення штрафів з водіїв, які несвоєчасно замінили на своїх автомобілях літні шини на зимові.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, коментуючи інформацію у ЗМІ про розробку міністерством відповідних змін до законодавства.

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"В принципі, як ідея - так. В деяких країнах є (штрафи - УНІАН). Але чи буде у нас - не готовий сказати, бо у нас законопроекти проходять дуже довго", - сказав він.

За словами Шевченка, для впровадження цієї ідеї необхідно внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Він додав, що не має інформації про розробку відповідного законопроекту.

"Про законопроект будемо говорити, коли він буде зареєстрований", - зауважив Шевченко.

Варто зазначити, що сьогодні деякі ЗМІ повідомляли, що МВС та поліція розробляють законопроект, яким передбачатиметься притягнення до відповідальності водіїв за несвоєчасну заміну літніх автомобільних шин на зимові.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 14 листопада, по всій Україні через несприятливі погодні умови сталося 1 тис. 358 дорожньо-транспортних подій. Внаслідок цих ДТП 96 осіб були травмовані, 11 загинули.

У прес-службі Нацполіції заявили, що причинами аварій стали "погодні умови, неуважність, недбалість та інші причини".