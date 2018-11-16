На українських АЗС продовжують дешевшати бензин та дизпаливо

Середня роздрібна ціна бензину А-95 знизилася до 31,96 гривні за літр.

Низка мереж АЗС в Україні з 15 по 16 листопада знизила ціни на бензини і дизельне паливо на 0,1-1 гривню за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Так, на заправках KLO ціни знизилися на 20-40 копійок за літр, А-92 – 31,79 гривні, А-95 – 32,29 гривні, ДТ – 31,79 гривні. На Glusco бензини подешевшали на 20 копійок за літр, А-92 – 31,75 гривні, А-95 – 32,75 гривні.

На АЗС Jazz Oil ціни знизили на 1 гривню за літр, А-92 – 30,49 гривні, А-95 – 30,99 гривні, ДТ – 30,89 гривні. На АЗС Avantage 7 все паливо подешевшало на 50 копійок за літр, А-92 – 28,95 гривні, А-95 – 29,95 гривні, ДТ – 30,45 гривні.

Таким чином, станом на 16 листопада середні ціни на АЗС в Україні знизилися до А-92 – 30,84 гривні/літр, А-95 – 31,96 гривні/літр, А-95 Преміум – 33,14 гривні/літр, ДТ – 31,71 гривні/літр.

Як повідомляв УНІАН, ціни на заправках в Україні зростали з кінця серпня на тлі істотного зростання світових цін на нафту, які почали знижуватися в другій половині жовтня.